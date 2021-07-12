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Скорость автобусов в России предлагают ограничить до 70 км/ч

04:18, 17 октября 2021
Скорость автобусов в России предлагают ограничить до 70 км/ч Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Скорость передвижения автобусов, в салоне которых нет ремней безопасности на каждом сидячем месте, ограничат в России до 70 километров в час. Проект постановления правительства России есть в распоряжении РИА «Новости». Сейчас разрешённый максимум — 90 километров в час.

Изменения к правилам дорожного движения от 1993 года подготовили МВД и Минтранс​​​. В старых ПДД вне городов и других населённых пунктов междугородним и маломестным автобусам разрешено двигаться со скоростью 90 километров в час.

В пояснительной записке кабмин уточнил список документов, которые должны быть у водителя автобуса при себе на случай проверки. При принятии постановления, к уже имеющимся бумагам водитель должен будет добавить карту маршрута регулярных перевозок и договор фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу.

Ранее российским водителям напомнили о том, что обязательно нужно сделать до 1 декабря. Федеральная налоговая служба сообщила автовладельцам, что в первый день зимы завершится эксперимент по использованию электронных СТС. Также это последний день, когда можно оплатить налог на транспортное средство.

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