Скопинского маньяка арестовали за видео в поддержку КПРФ

Скопинский маньяк Виктор Мохов получил 10 суток административного ареста за участие в видеосъёмке в поддержку КПРФ. Свою вину он признал, сообщает ТАСС.

Мировой суд обосновал решение об аресте Мохова тем, что тот повторно нарушил ст 19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре). Срок ареста ему установили минимальный предусмотренный частью 3 указанной статьи.

В прошлый раз Мохов был признан виновным в нарушении административного ограничения, когда снялся в фильме журналистки Ксении Собчак. Тогда его оштрафовали на 1,2 тысячи рублей.

Фото и видео скопинского маньяка, на котором он одет в футболку и кепку с символикой КПРФ, а также заявляет о поддержке лидера партии Геннадия Зюганова, появились в Сети некоторое время назад. Их прокомментировал член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его словам, с подобными примерами чёрного пиара партия уже сталкивалась неоднократно. Он предположил, что могут появиться и новые аналогичные материалы, поскольку у противников КПРФ «фантазия большая».