https://static.news.ru/photo/7a89fb42-bf72-11e9-89a8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Юрий Симонов Фото: kremlin.ru

Основатель школы геоморфологии, доктор географических наук, заслуженный профессор МГУ Юрий Симонов скончался 14 августа на 97-ом году жизни.

Юрий Гаврилович Симонов — ярчайший пример классического профессора Московского университета. Интеллигент до мозга костей, он обладал уникальным сочетанием качеств щедрой души человека, великолепного организатора, глубочайшего исследователя и блестящего педагога. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах, — говорится в сообщении на сайте географического факультета МГУ.

Симонов являлся выдающимся советским и российским географом и геоморфологом. Он — автор 14 лекционных курсов, свыше 500 научных работ.

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