https://static.news.ru/photo/47f6368c-358d-11ea-999f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Pixabay

Жена бывшего чиновника Яна Кузнецова сообщила о смерти мужа в социальной сети. Бывший заместитель председателя гордумы Ижевска Василий Шаталов скончался от инфаркта.

12 января 2020 года ушёл из жизни Шаталов Василий Анатольевич,— написала супруга.

Сообщается, что прощание с депутатом запланировано на 14 января. Ранее покойный угрожал свести счёты с жизнью.

Шаталова подозревали в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным правоохранительных органов, он похитил свыше 28 млн рублей из бюджета. Против чиновника было возбуждено уголовное дело.

Как ранее писал NEWS.ru, на 74-м году жизни скончался народный артист России Геннадий Пискунов. Причина смерти осталась неизвестна.