Жена бывшего чиновника Яна Кузнецова сообщила о смерти мужа в социальной сети. Бывший заместитель председателя гордумы Ижевска Василий Шаталов скончался от инфаркта.
12 января 2020 года ушёл из жизни Шаталов Василий Анатольевич,— написала супруга.
Сообщается, что прощание с депутатом запланировано на 14 января. Ранее покойный угрожал свести счёты с жизнью.
Шаталова подозревали в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным правоохранительных органов, он похитил свыше 28 млн рублей из бюджета. Против чиновника было возбуждено уголовное дело.
Как ранее писал NEWS.ru, на 74-м году жизни скончался народный артист России Геннадий Пискунов. Причина смерти осталась неизвестна.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен