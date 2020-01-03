https://static.news.ru/photo/6e29ee9c-2fd5-11ea-bc3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Народный артист России Геннадий Пискунов скончался на 74-м году жизни. Причина смерти неизвестна.

Мужчина находился в одной из столичных клиник, рассказали в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац. Место и время прощания и похорон станут известны позднее, передаёт ТАСС.

Артист выступал в Московском театре оперетты, а также в тамбовском и саратовском театрах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что умер российский онколог Андрей Павленко, написавший прощальное письмо за несколько дней до ухода из жизни. Медик больше полутора лет боролся с раком желудка.