Народный артист России Геннадий Пискунов скончался на 74-м году жизни. Причина смерти неизвестна.
Мужчина находился в одной из столичных клиник, рассказали в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац. Место и время прощания и похорон станут известны позднее,
Артист выступал в Московском театре оперетты, а также в тамбовском и саратовском театрах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что умер российский онколог Андрей Павленко, написавший прощальное письмо за несколько дней до ухода из жизни. Медик больше полутора лет боролся с раком желудка.
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