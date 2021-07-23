Скончался директор НМИЦ гематологии Савченко

В возрасте 69 лет умер генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России Валерий Савченко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 25 июля 2021 года в возрасте 69 лет скончался генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, профессор, академик РАН Валерий Савченко, — указано в сообщении.

Соболезнования родным и коллегам покойного выразил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он назвал покойного не только талантливым учёным, но и организатором, который был увлечён своим делом. Мурашко подчеркнул, что для Валерия Савченко на первом месте всегда стояло здоровье своих пациентов. Министр выразил уверенность, что целая плеяда учеников Савченко «продолжит то беззаветное служение науке и людям, которым отличался академик».

Савченко устроился работать в Гематологический научный центр в 1988 году и 33 года посветил работе в этой организации. Она начал карьеру в центре заведующим отделениям химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга. Под его руководством в России начались работы по трансплантации костного мозга.

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