Умер создатель первого в США теста на коронавирус с использованием слюны

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В США в возрасте 51 года скончался исследователь Эндрю Брукс. Он создал первый в США тест на коронавирусную инфекцию с использованием слюны. О смерти учёного сообщил Ратгерский университет.

Исследователь Эндрю Брукс, который возглавлял работу по созданию первого теста на COVID-19 по слюне и сыграл значительную роль в борьбе с пандемией, неожиданно скончался 23 января, — говорится в заявлении университета.

Сестра учёного Джанет Грин рассказала, что причиной смерти мужчины стал сердечный приступ, сообщает СNN.

Использование этого теста было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в начале мая 2020 года. Технология позволяла в домашних условиях проводить более широкий анализ, чем при использовании мазков из горла и носа в медицинском учреждении.

Как писал NEWS.ru, специалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе назвали признак скорой гибели от коронавирусной инфекции. Они взяли анализ крови у 97 людей с COVID-19 и выявили свободно циркулирующую митохондриальную ДНК (мтДНК). Она является маркером гибели клеток от коронавируса. Оказалось, что наибольшее число мтДНК наблюдалось у пациентов, которые в итоге попали в реанимацию, а также у тех, кто имел наибольший риск смерти.