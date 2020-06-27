В Минтруде рассказали, сколько пенсионеров в России

https://static.news.ru/photo/fb94cb80-b9d7-11ea-925e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России получателями различных пенсионных выплат стали более 40 млн граждан. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

По её словам, речь идёт не только о пенсиях по старости, но и о денежном довольствии по потере кормильца, инвалидности, а также о социальных пенсиях.

42 миллиона человек в нашей стране — это получатели пенсий, причём разных пенсий, — сказала Баталина в эфире телеканала «Россия 24».

В июне Минтруд определил возможный уровень индексации пенсий и других социальных выплат до 2023 года. Согласно прогнозу ведомства, некоторые из пособий будут расти на 4% каждый год.

Согласно документу, размер индексации страховых пенсий будет равен в 2021 году 6,3% и увеличится до 17 432 рублей, в 2022 году — 5,9%, до 18 357 рублей, а в 2023 году — 5,6%, до 19 283 рублей.

Кроме того, по данным министерства, социальные пенсии вырастут в 2021 году на 1,5% и составят 9977 рублей, в 2022 году — на 3,9%, до 10 307 рублей, а в 2023 году — на 3,7%, до 10 693 рублей.

Корректировки размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на ближайшие три года не запланированы.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 июля в России будет произведена индексация пенсионных выплат. Прежде всего это коснётся граждан, которые являются опекунами и попечителями. До этого они считались работающими пенсионерами, поэтому претендовать на перерасчёт выплат не могли.