Осужденного за фейки Горинова признали склонным к побегу Бывший московский мундеп Горинов поставлен на профучет колонии как склонный к побегу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов, приговоренный к семи годам лишения свободы по делу о фейках об армии РФ, поставлен в колонии № 3 Владимирской области на профилактический учет как склонный к побегу, сообщает Telegram-канал ASTRA. Политику не объяснили причину такого решения.

Из-за нового статуса к осужденному раз в два часа будут приходить сотрудники колонии с видеорегистратором и проверять его местонахождение. В том числе это касается и ночного времени.

На учет Горинов был поставлен сразу после того, как был переведен из больницы обратно в колонию.

Ранее в ИК-3 приезжала уполномоченная по правам человека во Владимирской области Людмила Романова. Омбудсмен рассказала, что осужденные обращались к ней по вопросам медицинской помощи, однако письменных жалоб она не получила. Ранее Горинов жаловался на холод, голод и отсутствие лечения в колонии.

В сентябре Мосгорсуд сократил на месяц срок наказания для Горинова. Искомый срок был назначен ему судом при оглашении приговора в июле 2022 года.