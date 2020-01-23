https://static.news.ru/photo/a65e60ec-3dde-11ea-8f56-fa163e074e61_660.jpg Телеведущая Ольга Скабеева Фото: olgaskabeeva/instagram

Телеведущая Ольга Скабеева высказалась относительно предложения модели Алёны Водонаевой наказать журналистку штрафом.

Как считает звезда программы «60 минут», бывшая участница «Дома-2» поняла, что после возникшего скандала после слов о «рожающем быдле» её может ждать реальное наказание. И теперь Водонаева просто «ищет себе компанию».

После этого Скабеева обратилась с просьбой к журналистам.

Коллеги, хватит мне звонить — я не специалист по Алёне Водонаевой, мне неинтересно говорить про её штраф, правда, — пишет телеведущая в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru передавал, что Водонаева ответила на призывы спикера Госдумы Вячеслава Володина и других критиков оштрафовать её за слова о «рожающем быдле». Она потребовала от депутатов «начать со своих рядов».

По словам Водонаевой, представители власти должны обратить внимание в первую очередь на высказывания других политиков и общественных деятелей. Модель отмечает, что сначала за свои слова должны заплатить «Милоновы, Власовы, Скабеевы и Охлобыстины».