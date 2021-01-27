СК сообщил об уголовных делах после акции 23 января

https://static.news.ru/photo/261f77be-60d2-11eb-8d3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После акций в поддержку Алексея Навального, которые проходили 23 января во многих городах России, Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи проводят шесть проверок по фактам действий, в которых они усмотрели противоправный характер.

Следователи продолжают устанавливать участников массовых беспорядков, изучаются видеозаписи и иные материалы. Каждому выявленному факту будет дана принципиальная юридическая оценка в соответствии с законодательством Российской Федерации, — добавила она.

По её словам, накануне акций в Сети появились «многочисленные обращения» объединений родителей российских школьников, которые жаловались на «вовлечение детей в незаконные мероприятия». В связи с этим было открыто дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность через Интернет.

Также силовики заметили в отдельных регионах призывы к массовым беспорядкам, которые, по их данным, также транслировались через соцсети. Подобные случаи усмотрели в Новосибирске, Татарстане и Ростовской области, по ним также заведены дела.

Кроме того, дела возбудили после «нападений на правоохранителей, хулиганских действий, повреждений имущества» в Москве, Санкт-Петербурге, Липецкой, Владимирской, Калужской областях, а также в Приморском крае, говорится на сайте СК.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.