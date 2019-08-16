https://static.news.ru/photo/c34f6fb8-c0f5-11e9-8543-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Следственный комитет опубликовал видео из салона самолёта Airbus A321, аварийно севшего на поле в Подмосковье. Ведомство разметило запись в социальных сетях.

Она появилась в качестве опровержения появившейся в СМИ информации о возможных случаях мародёрства на месте жёсткой посадки лайнера. На опубликованных кадрах лайнер находится в том же виде, в каком остался после эвакуации пассажиров.

В СК также обнародовали заявление, где опровергли информацию о проникновениях посторонних лиц на территорию оцепления.

Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, они попали в двигатели, и те вышли из строя.

На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. После авиаинцидента к медикам обратились 76 человек.

Как писал News.ru, командир пилотной группы Дамир Юсупов и его помощник Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Остальным членам экипажа присуждены ордена Мужества.