Следователи считают, что нарушение техники безопасности могло стать причиной хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгороде.
Следствие рассматривает возможные версии причин хлопка, в том числе нарушение техники безопасности при производстве, — цитирует ТАСС источник в управлении главка СК по Белгородской области.
В селе Беленьком около 21:50 мск 11 января произошло возгорание в производственном здании комбикормового завода компании «Агро-Белогорье». Хлопок произошёл на шестом этаже, в результате происшествия пострадало пять человек.
Как ранее писал NEWS.ru, пострадавших при взрыве пылевоздушной смеси в производственном цехе по переработке зерна в селе Беленькое Борисовского района перевозят в ожоговое отделение Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа.
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