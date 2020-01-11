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Следователи считают, что нарушение техники безопасности могло стать причиной хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгороде.

Следствие рассматривает возможные версии причин хлопка, в том числе нарушение техники безопасности при производстве, — цитирует ТАСС источник в управлении главка СК по Белгородской области.

В селе Беленьком около 21:50 мск 11 января произошло возгорание в производственном здании комбикормового завода компании «Агро-Белогорье». Хлопок произошёл на шестом этаже, в результате происшествия пострадало пять человек.

Как ранее писал NEWS.ru, пострадавших при взрыве пылевоздушной смеси в производственном цехе по переработке зерна в селе Беленькое Борисовского района перевозят в ожоговое отделение Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа.