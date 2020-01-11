https://static.news.ru/photo/f13b0fec-34de-11ea-a83b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пострадавших при взрыве пылевоздушной смеси в производственном цехе по переработке зерна в селе Беленькое Борисовского района перевозят в ожоговое отделение Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Принято решение о переводе пострадавших в ожоговое отделение Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа для дальнейшего лечения. В настоящее время двое уже доставлены в Белгород, — привели сообщение пресс-службы в «Интерфакс».

Четверо рабочих, которых переводят в ожоговое отделение в Белгороде, находятся в шоковом состоянии с ожогами различной степени, отмечает издание.

Отмечается, что пострадали пятеро рабочих, но один из них отказался от госпитализации.

Работа на заводе в данный момент остановлена, здание после происшествия немедленно обесточили, отмечает «Интерфакс».

Следствие проводит доследственную проверку происшедшего.

Как сообщал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь департамента здравоохранения области Даната Мухметшина сообщила, что пострадавших могут определить в другие учреждения областного уровня.