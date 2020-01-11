Пострадавших при взрыве пылевоздушной смеси в производственном цехе по переработке зерна в селе Беленькое Борисовского района перевозят в ожоговое отделение Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа. Об этом
Принято решение о переводе пострадавших в ожоговое отделение Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа для дальнейшего лечения. В настоящее время двое уже доставлены в Белгород, — привели сообщение пресс-службы в «Интерфакс».
Четверо рабочих, которых переводят в ожоговое отделение в Белгороде, находятся в шоковом состоянии с ожогами различной степени, отмечает издание.
Отмечается, что пострадали пятеро рабочих, но один из них отказался от госпитализации.
Работа на заводе в данный момент остановлена, здание после происшествия немедленно обесточили, отмечает «Интерфакс».
Следствие проводит доследственную проверку происшедшего.
Как сообщал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь департамента здравоохранения области Даната Мухметшина сообщила, что пострадавших могут определить в другие учреждения областного уровня.
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