СК будет просить суд арестовать депутата Илью Яшина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет будет просить суд арестовать муниципального депутата Илью Яшина по делу о дискредитации российских войск. Об этом сообщила адвокат парламентария Мария Эйсмонт, сообшает РЕН ТВ.

СК собирается ходатайствовать об избрании Илье Яшину меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили нам, — приводит издание слова юриста.

Депутат Илья Яшин был задержан 27 июня за невыполнение законных требований полицейского. Он был арестован на 15 суток. Позже адвокат Яшина Вадим Прохоров сообщил, что на депутата было заведено уголовное дело за распространение фейков о российской армии. Как сообщила Мария Эйсмонт, поводом стал прямой эфир на YouTube-канале, где депутат говорил о провокации в Буче.

Ранее муниципальный депутат Илья Яшин усомнился в том, что его отпустят на свободу после 15 суток ареста. Политик в художественной форме описал обстановку в спецприемнике № 2 «Хорошево-Мневники». Яшин подчеркнул, что ранее он уже успел побывать в данном учреждении в 2019 году в разгар московских протестов, которые начались на фоне выборов в Мосгордуму.