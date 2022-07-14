СИЗО вместо кабинета министра: что известно об арестованном замглавы МЧС Заподозренный в махинациях при строительстве COVID-госпиталя Андрей Гурович засветился в нескольких странных историях

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Суд арестовал экс-замглавы МЧС Андрея Гуровича, отправленного в отставку за полтора месяца до задержания. Бывший высокопоставленный чиновник, заподозренный в превышении полномочий при строительстве полевого госпиталя в Мурманской области, ещё недавно рассматривался в качестве одного из преемников Евгения Зиничева. NEWS.ru узнал, что известно об Андрее Гуровиче.

Неэффективно использовал

Накануне Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 11 сентября экс-замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Андрея Гуровича, удовлетворив ходатайство следствия. Бывший чиновник, освобождённый от должности в МЧС 25 мая указом президента Владимира Путина, стал фигурантом уголовного дела по п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Максимальное наказание по этому составу предусматривает до 10 лет лишения свободы. Производство открыло Главное следственное управление СК.

По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Полевой госпиталь был возведён без учёта климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован. Достоверно зная об этих обстоятельствах, Гурович, на которого были возложены обязанности по контролю за расходованием выделенных бюджетных денежных средств, осознавая, что цели развёртывания госпиталя не достигнуты, мер к эффективному использованию бюджетных средств не принял, в результате чего бюджету Мурманской области причинен ущерб на сумму более 323 млн рублей, — заявили в ведомстве Александра Бастрыкина.

Фото: МЧС России Андрей Гурович осмотрел новый госпиталь в Мурманской области

Как пишет близкий к силовикам анонимный Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», фигурирующий в деле Гуровича COVID-стационар построили за две недели. Изначально Владимир Путин поручил кабмину и МЧС обеспечить развёртывание быстровозводимого полевого госпиталя на 700 коек в селе Белокаменка Кольского района Мурманской области. Позднее стройку перенесли в посёлок Мурмаши, хотя местные жители опасались, что инфекционное медучреждение располагается слишком близко к жилью. Впоследствии был определён заказчик строительства, а Гурович, по информации источника канала, «стал обладателем новой квартиры».

На презентации объекта помимо губернатора Мурманской области Андрея Чибиса присутствовал и сам Андрей Гурович, который позиционировал госпиталь как «первый в России». Однако вскоре сооружение разобрали, а дорогое медоборудование передали муниципалитетам. В региональном Министерстве информационной политики объяснили это тем, что «госпиталь задумывался как резервный» и «он не понадобился».

Как пишет «Коммерсант», объект строился без заключения госконтракта, но, «желая приукрасить действительное положение дел», фигурант дела в июне 2020 года сообщил главе МЧС Евгению Зиничеву «заведомо недостоверные сведения о готовности быстровозводимого госпиталя к приёму пациентов». При этом стационар не мог действовать, поскольку не были подписаны акты на приём работ и не получено заключение регионального Управления Роспотребнадзора. Однако, получив от подчинённого оптимистичный рапорт, Зиничев доложил наверх о готовности объекта. В августе 2020-го Гурович организовал оплату выполненных работ, хотя акт приёмки подписали только в ноябре.

По данным «ВЧК-ОГПУ», одновременно СК расследует аналогичное дело о махинациях со средствами, выделенными на строительство инфекционного госпиталя за 3 млрд рублей в Ивановской области.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Избрание Басманным судом меры пресечения бывшему заместителю главы МЧС России Андрею Гуровичу по делу о превышении полномочий

В 2021 году Ивановское управление СК завело дело о превышении должностных полномочий сотрудниками областного департамента архитектуры и строительства. Гурович якобы пролоббировал строительство временного госпиталя для коронавирусных больных, и МЧС для этой цели затребовало у кабмина 2,5 млрд рублей. Средства были выделены, а госпиталь в установленные сроки (31 декабря 2020 года) не появился. В итоге из бюджета выделили ещё 500 млн, после чего объект возвели к концу 2021-го. Апофеозом истории, как иронизирует «ВЧК-ОГПУ», стало награждение бывшего замминистра орденом «За большой вклад в организации работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждают авторы канала.

Что известно о фигуранте

Андрей Гурович, будучи дипломированным экономистом и юристом, начинал свою карьеру в различных коммерческих организациях. В начале 2000-х судьба свела его с одним из основателей «Единой России» (тогда блок «Единство») генералом МВД Александром Гуровым, у которого будущий замминистра работал помощником, когда тот был депутатом Госдумы. В 2006 году Гурович устроился в Федеральную миграционную службу, заняв сначала должность советника директора по экономическим вопросам, а затем став начальником Управления тылового обеспечения.

С 2010 года Гурович трудился в Федеральном казначействе, где занимал посты замначальника административного управления, а позднее — главы московского управления ведомства. Оттуда в 2018 году он пришёл в МЧС, где курировал финансовую и ревизионную деятельность.

Фото: МЧС России Андрей Гурович

Источники канала «ВЧК-ОГПУ» утверждают, что деятельностью Гуровича в МЧС силовики заинтересовались уже давно, это якобы и стало одной из причин его отставки. По этой версии ФСБ больше года проверяла замминистра, а именно Фонд содействия развитию государственных органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Одним из его соучредителей в 2018 году был Андрей Гурович. Спецслужбу якобы интересовали движения средств на счетах данной организации, а также управление финансами из резервного фонда правительства и реорганизация МЧС, в результате которой происходило перераспределение имущественного фонда министерства.

Издание Moscow post утверждало, что Гурович создал в МЧС «финансовую империю». Он якобы лоббировал создание в 2020 году Фонда управления имуществом при Всероссийском добровольном пожарном обществе (ВДПО), куда перетекли активы региональных представительств последнего (более 400 земельных участков и около тысячи зданий и сооружений в Москве, Подмосковье, Петербурге и других городах страны). Схема заключалась в том, что местные отделения ВДПО должны брать у фонда в аренду фактически своё имущество, утверждалось в публикации.

Также ходили слухи, что Андрей Гурович может занять пост главы МЧС, долгое время остававшийся вакантным. По неподтверждённой информации, ещё несколько месяцев назад он рассматривался как претендент на должность министра и якобы даже противостоял врио руководителя министерства. Последним, напомним, был Александр Чуприян, находившийся в этом статусе после гибели своего предшественника Евгения Зиничева в сентябре 2021 года под Норильском. Но в мае 2022-го ведомством поставили рулить бывшего замдиректора Росгвардии Александра Куренкова.