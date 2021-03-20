Систему слежки за москвичами обновят

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Столичные власти собираются потрать 132 млн рублей на модернизацию системы анализа информации о гражданах. В частности, они хотят создать витрину с данными о жителях города, но они будут обезличены.

Тендер на разработку соответствующей базы в феврале 2021 года выиграла компания ООО «Программный продукт», сказано на портале госзакупок.

К системе смогут подключаться внешние пользователи, сообщил «Коммерсант». Мэрия заверила, что данные будут доступны только государственным ведомствам.

Однако издание напоминает, что в рамках экспериментального правового режима, действующего в столице с 2020 года, получать персональные данные граждан и статистику по ним на законных основаниях смогут и частные компании, оказывающие услуги горожанам.

Они смогут узнать информацию о имуществе москвичей, выяснить, сколько жители города тратят на услуги ЖКХ, какие у них автомобили или, на каких автомобилях они ездят.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор в рамках борьбы с «серыми» сим-картами намерен добиваться права требовать от операторов мобильной связи предоставлять личные данные абонентов, в том числе сведений об их звонках.