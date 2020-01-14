https://static.news.ru/photo/1c794ab8-36ae-11ea-9a2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России подготовило законопроект о создании в стране системы мониторинга биологических рисков и угроз. Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал нижней палате парламента принять документ.

Как передаёт «Парламентская газета», проект направлен на реализацию основ государственной политики в области химической и биологической безопасности до 2025 года. В случае принятия, закон установит комплекс мер по защите граждан и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов.

В документе даются определения основным понятиям: «биологический риск», «биологическая защита», «патогенные биологические агенты» и ряду других. Российское законодательство до сих пор не содержало этих формулировок. На заседании комитета по природным ресурсам по законопроекту вынесено положительное заключение.

В ноябре 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев в целях борьбы с биологическими угрозами призвал ускорить развитие генетических технологий, сообщал NEWS.ru.