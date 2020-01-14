Правительство России подготовило законопроект о создании в стране системы мониторинга биологических рисков и угроз. Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал нижней палате парламента принять документ.
Как
В документе даются определения основным понятиям: «биологический риск», «биологическая защита», «патогенные биологические агенты» и ряду других. Российское законодательство до сих пор не содержало этих формулировок. На заседании комитета по природным ресурсам по законопроекту вынесено положительное заключение.
В ноябре 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев в целях борьбы с биологическими угрозами призвал ускорить развитие генетических технологий, сообщал NEWS.ru.
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