Несколько недель назад местные СМИ писали , что в Татарстане две девушки 22 и 32 лет избили и изнасиловали 19-летнего знакомого из-за сломанного телефона. В российском уголовном кодексе сексуальные преступления в зависимости от пола и возраста жертвы попадают под юрисдикцию разных статей. Так, изнасилование выделено в отдельную 131 статью УК РФ «Изнасилование». Законодательство предполагает, что жертвой такого деяния может являться только женщина: сама конструкция текста с использованием исключительно женских окончаний («потерпевшая») подтверждает это. Может ли женщина выступать насильником и возможно ли её за это наказать — разбирался News.ru.

Самое невинное можно сделать преступлением

Весной нынешнего года суд в Волгограде отправил 47-летнюю женщину в колонию на 16 лет за сексуальные преступления. Она убила своего приятеля на почве неприязненных отношений. Сначала долго издевалась над ним, насиловала, била по голове сковородой, прикладывала раскалённый утюг к его телу.

Сергей Савостьянов/ТАСС

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело против местной жительницы и её знакомого. Женщина искала потенциальных жертв в соцсетях, приглашала отдохнуть вместе в сауне. Мужчины приезжали в оговорённое место и подвергались насилию: пара угрожала им ножом, насиловала и снимала всё на видео. Затем они, шантажируя потерпевших этими записями, вымогали деньги.

Похожий случай произошёл под Санкт-Петербургом. 36-летняя женщина заманила 17-летнего подростка к себе домой, где вместе со своим уже судимым приятелем насиловала его. Вопрос о возбуждении уголовного дела ещё не решён.

Сексуальное насилие над мужчинами квалифицируется по статье «Насильственные действия сексуального характера» (статья 132 УК). Непосредственно изнасилованием можно считать лишь «половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения». Адвокат Михаил Тер-Саркисов говорит, что под этой формулировкой понимается исключительно гетеросексуальный контакт.

Также он утверждает, что с бытовой точки зрения сексуальное насилие в отношении мужчины можно трактовать как изнасилование, но с юридической всё же нет.

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В тексте статьи 132 уже не употребляется термин «половое сношение», а также используются и женский, и мужской род.

Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), — именно так определяются насильственные действия сексуального характера в законе.

Адвокат приводит пример юридической коллизии. Например, мужчина находится в процессе смены пола: первичные половые признаки уже трансформированы, но по документам изменений не произошло. И, пребывая в этом состоянии, он подвергается сексуальному насилию.

Изнасилование ли это в классическом смысле? С точки зрения физиологии — изнасилование, но по документам он всё ещё мужчина, поэтому с правовой точки зрения это — насильственные действия сексуального характера, — рассуждает юрист.

Кроме того, Тер-Саркисов обращает внимание, что существуют также сексуальные преступления против детей, которые регулируются 134-й и 135-й статьями УК — «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия».

В то же время в США в 2012 году ФБР внесло изменения в статью об изнасиловании: жертвой теперь может быть признан и мужчина. До этих поправок считалось, что данное деяние — это «половое сношение с женщиной, совершённое с применением силы и против её воли». Теперь термин расширен, в него включены и другие формы половых контактов, например оральный секс.

Изнасилование — это изнасилование. Оно остаётся таковым, даже если вы мужчина. Данное действие остаётся таким, даже если вас насиловали неким предметом, если вы были слишком пьяны, чтобы сопротивляться, — говорила сотрудница Министерства юстиции США.

Таким образом, женщины в США начиная с 2012 года также попадают под юрисдикцию статьи об изнасиловании, в отличие от нашей страны.

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Женщина может принудить мужчину к сексу

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук считает, что интимные отношения — это прежде всего стремление получить удовольствие и дать его. Если хотя бы одна сторона не хочет близости, то её и не должно состояться. Однако, утверждает он, даже если у мужчины нет сексуального влечения к женщине, эрекцию можно вызвать чисто технически. Тогда это, конечно, будет сексуальным насилием.

Если мы говорим об эрекции у мужчины. Она может быть связана с мазохистическими наклонностями мужчины — в таком случае непонятно, он страдает или получает удовольствие. В другом случае можно вызвать эрекцию чисто технически, — рассуждает он.

Также, утверждает Кульгавчук, женщина может принудить мужчину к сексу, что также может считаться сексуальным насилием. Сексолог добавляет, что насилие мужчины переживают не менее остро, чем женщины. Кроме того, это накладывает отпечаток на их дальнейшую интимную жизнь.

Если он женщин будет воспринимать как потенциальный источник проблем, то у него может вырабатываться либо синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, либо избегающее поведение, — объясняет Кульгавчук.

Однако врач подчёркивает, что сексуальное насилие со стороны женщин — это скорее экзотика. И, конечно, насильниками чаще выступают мужчины: у них больше тестостерона, меньше эмпатии, меньше полутонов. Но, так или иначе, важно учиться любить.

Подводя итоги, эксперты говорят, что посадить женщину именно по статье «Изнасилование» на территории РФ нельзя, однако 132-я статья не менее тяжёлая. Специалисты отметили, что нужно пересмотреть законодательство в этом вопросе, как это сделано во многих странах.