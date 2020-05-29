Синоптики спрогнозировали грозу и сильный ветер в ночь на субботу

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Бывший полицейский, признавшийся в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, Денис Коновалов сообщил, что его коллега Акбар Сергалиев знал о фальсификации доказательств.

Отмечается, что об этом Коновалов сообщил в ходе личной ставки с Сергалиевым. Он добавил, что поручил ему «подстраховать» результаты обыска у Голунова их начальник — Игорь Ляховец. Об этом «Интерфаксу»...