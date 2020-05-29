Синоптики спрогнозировали грозу и сильный ветер в ночь на субботу

https://static.news.ru/photo/e3459122-a1e5-11ea-871a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Представители ГУ МЧС России по Подмосковью сообщили об ухудшении погодных условий в регионе. По их словам, в ночь на субботу ожидается сильный дождь и усиление ветра.
С 21:30 29 мая до 03:00 30 мая местами по Московской области и Москве ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 12–17 метров в секунду, град, — цитирует сообщение «Москва 24».
Представители МЧС посоветовали жителям города соблюдать ряд правил для того, чтобы избежать поражение молниями.
По возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку, — отметили представители ведомства.
Как писал NEWS.ru, Минтранс Подмосковья призвал водителей к осторожности из-за шторма.