Синоптики составили точный прогноз погоды на апрель

Классическая весенняя погода с температурой чуть выше нормы ожидается в апреле. Количество осадков будет небольшим и редким, рассказал метеоролог Gismeteo Леонид Старков.
Погода будет преимущественно малооблачной, ход суточной температуры умеренный,
Ниже нуля столбики термометров будут опускаться только по ночам и в первой половине месяца. Вторая половина апреля отметится тем, что ниже нуля температура уже не опустится. К маю она поднимется до 15–17 градусов.
Снег, который всё ещё сохраняется в Центральной России, полностью сойдёт в первой половине наступающего месяца. Осадки будут кратковременными и в основном в виде снега.
«Преобладающий характер будет антициклональный с преобладанием солнечной погоды, но в отдельные дни неизбежны кратковременные осадки, в том числе в твердой фазе в виде снега», — приводит издание слова метеоролога.
Ранее NEWS.ru сообщал, что лето в центральной части России будет на пару градусов выше климатической нормы. Это так называемое оранжевое лето или персиковое, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.