Синоптики составили точный прогноз погоды на апрель

https://static.news.ru/photo/29e1a556-9053-11eb-8f2e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Классическая весенняя погода с температурой чуть выше нормы ожидается в апреле. Количество осадков будет небольшим и редким, рассказал метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

Погода будет преимущественно малооблачной, ход суточной температуры умеренный, приводит слова специалиста радио Sputnik. Температурный фон будет на 2–4 градуса выше нормы.

Ниже нуля столбики термометров будут опускаться только по ночам и в первой половине месяца. Вторая половина апреля отметится тем, что ниже нуля температура уже не опустится. К маю она поднимется до 15–17 градусов.

Снег, который всё ещё сохраняется в Центральной России, полностью сойдёт в первой половине наступающего месяца. Осадки будут кратковременными и в основном в виде снега.

«Преобладающий характер будет антициклональный с преобладанием солнечной погоды, но в отдельные дни неизбежны кратковременные осадки, в том числе в твердой фазе в виде снега», — приводит издание слова метеоролога.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лето в центральной части России будет на пару градусов выше климатической нормы. Это так называемое оранжевое лето или персиковое, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.