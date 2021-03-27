Синоптик рассказал, каким будет лето

https://static.news.ru/photo/5355a620-8f6e-11eb-ace9-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Лето в центральной части России будет на пару градусов выше климатической нормы. Это так называемое оранжевое лето или «персиковое», рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, летний сезон будет достаточно хорошим.

Лето будет оранжевое — на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым. Причем, если в июне и августе по количеству осадков будем где-то в пределах нормы, в июле ожидается дефицит осадков, который может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы, — рассказал Тишковец в беседе с URA.RU.

Метеоролог подчеркнул, что ожидаемое лето будет особенно идеальным для планирования отпуска в центральной части России. Также погода очень благоприятно скажется на урожае.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель прогностического центра «Метео ТВ» Александр Шувалов заявил, что глобальное потепление на пять градусов станет критическим для мира. Специалист отметил, что у России есть отдельный повод для опасений.