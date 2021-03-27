Россиян предупредили о грозящей катастрофой экологической тенденции

https://static.news.ru/photo/265a2a70-8f36-11eb-8488-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «Метео ТВ» Александр Шувалов заявил, что глобальное потепление на пять градусов станет критическим для мира. Специалист отметил, что у России есть отдельный повод для опасений.

Шувалов в беседе с «Радио 1» напомнил о докладе Росгидромета, в котором говорится, что потепление климата в РФ опережает аналогичный процесс в Северном полушарии Земли.

Мы опережаем соседей где-то на полградуса, и это значительная величина, — констатировал метеоролог.

По словам Шувалова, россияне уже в 2021 году смогут ощутить негативные последствия изменений климата. В частности, ожидается увеличение количества осадков на севере страны, а на юге возрастёт риск засух.

Мы это видим и нынешней зимой: там и запасы влаги в почве, и количество выпавших осадков отнюдь не достаточны, чтобы благополучно встречать летний сезон, — указал эксперт.

Шувалов отдельно затронул тему территорий с вечной мерзлотой — там уже около 20 лет отмечается увеличение размера слоя, оттаивающего летом. Этот процесс угрожает инфраструктуре городов и нефтепроводам.

Ранее заведующий отделом мониторинга и вероятностного прогноза климата Института глобального климата и экологии РАН Михаил Бардин рассказал, что среднегодовая температура в России в 2020 году превысила норму на три градуса. Это на 50% превышает предыдущую рекордную аномалию, передавал NEWS.ru.