В России за последний год стало на три градуса теплее нормы

https://static.news.ru/photo/a7fb2e64-7ec8-11ea-9fe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среднегодовая температура в России в 2020 году превысила норму на три градуса. Это на 50% превышает предыдущую рекордную аномалию. Об этом рассказал заведующий отделом мониторинга и вероятностного прогноза климата Института глобального климата и экологии РАН Михаил Бардин.

По предварительным данным, минувший год оказался в России самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. Причём, как в среднем на всей территории, так и конкретно на европейской и азиатской частях. Климатическая норма оказалась превышена на 3,2 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году.

Это очень значительное превышение, если вспомнить, что предыдущее максимальное значение было 2,2 градуса: получается, сразу на 50% предыдущего максимума было повышение, — рассказал Михаил Бардин в интервью РИА Новости.

Учёный подчеркнул, что как таковая аномалия не подтверждает потепление климата, но отражает его, если смотреть на него в ряду аналогичных явлений.

При этом средняя температура в азиатской части страны была превышена на 4,3 градуса — это меньше, чем в европейской части, но показатель всё равно оказался рекордным для региона.

Самые серьёзные отклонения от климатической нормы наблюдались зимой в европейской части России и Западной Сибири.

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