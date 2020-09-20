Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 сентября

Облачно с прояснениями будет в воскресенье в Москве и Подмосковье, сообщает Гидрометцентр.
Днём воздух прогреется до +11... +13 градусов, вероятность дождя мала. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с, возможны порывы до 17 м/с. Ночью
Самым морозным за всю историю метеонаблюдений в Москве выдалось 20 сентября в 1904 году, тогда температура опустилась до −4,8 градусов. А в 1937 году стояла нехарактерная для сентября погода, воздух днём прогрелся до +24,7 градусов,
Стемнеет в столице в 18:33.
Появления снежного покрова в Центральной России можно ожидать в двадцатых числах ноября, рассказала NEWS.ru заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Однако в последние годы снега выпадает меньше. Вместе с тем наблюдается потепление климата.
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