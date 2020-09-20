Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 сентября

https://static.news.ru/photo/61b6306e-fb02-11ea-8780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачно с прояснениями будет в воскресенье в Москве и Подмосковье, сообщает Гидрометцентр.

Днём воздух прогреется до +11... +13 градусов, вероятность дождя мала. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с, возможны порывы до 17 м/с. Ночью похолодает до +5... +7 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы — 749 мм ртутного столба.

Самым морозным за всю историю метеонаблюдений в Москве выдалось 20 сентября в 1904 году, тогда температура опустилась до −4,8 градусов. А в 1937 году стояла нехарактерная для сентября погода, воздух днём прогрелся до +24,7 градусов, информирует Метеобюро.

Стемнеет в столице в 18:33.

Появления снежного покрова в Центральной России можно ожидать в двадцатых числах ноября, рассказала NEWS.ru заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Однако в последние годы снега выпадает меньше. Вместе с тем наблюдается потепление климата.