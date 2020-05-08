Синоптики рассказали, какая погода была в Москве 9 мая 1945 года

https://static.news.ru/photo/ef5aea58-91e0-11ea-9dbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода 9 мая 1945 года в столице была облачной, а температура воздуха не превышала восьми градусов тепла.

По данным Росгидромета, с 19:00 до 19:30 прошёл кратковременный дождь. В общей сложности в этот день выпало 1,0 мм осадков. Дул северо-западный ветер, а атмосферное давление было чуть ниже нормы — 743,5 мм ртутного столба, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее на Украине поделились воспоминаниями о дне победы в войне. Лето 1945 года навсегда отпечаталось в памяти участницы тех событий Ольги Миняйло. Ей тогда было 14 лет. Она вспоминает, что в их доме квартировались немецкие офицеры и чиновники.