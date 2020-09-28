Синоптики прогнозируют во вторник потепление в Москве до 17 градусов

https://static.news.ru/photo/397dc8b8-021a-11eb-9381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве с 29 сентября начинается вторая серия бабьего лета, сообщают синоптики.

Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона начнёт переходить к западной периферии антициклона, благодаря чему погода возьмёт курс на постепенное улучшение, что знаменует собой начало очередной серии бабьего лета. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков, — передаёт РИА Новости сообщение центра погоды «Фобос».

В Москве во вторник потеплеет до 15–17 градусов, в Подмосковье — до 13–18 градусов. Ожидается юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться в районе отметки в 753 мм ртутного столба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Гидрометцентре ожидают аномально тёплую погоду в начале октября.