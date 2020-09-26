Вильфанд рассказал об аномальной погоде в октябре

https://static.news.ru/photo/3e29da78-0189-11eb-9453-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальной погоде в начале октября. Всю неделю температура будет на четыре — шесть градусов выше нормы. Температура днём будет колебаться от +18 до +20 градусов, преимущественно без осадков. В то же время ночи будут холодными: температура опустится до плюс пяти-шести градусов.

В беседе с «360» он пояснил, что аномалии вызваны тем, что европейская часть страны находится сейчас в тёплом секторе антициклона. Кроме того, в течение недели воздух будут прогревать солнечные лучи, так как ожидается лишь переменная облачность.

В целом на предстоящий октябрь синоптики прогнозируют температуру выше нормы в западных областях СЗФО, в Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, а также на большей части ДФО. Однако на юге Центрального и Приволжского федеральных округов в этом месяце будет холоднее, чем в прошлом году.

Ранее NEWS.ru писал, что во многих российских регионах зима в этом году может быть аномально тёплой.