Метеорологи предрекли аномальную зиму в нескольких регионах РФ

https://static.news.ru/photo/6656fcc2-016d-11eb-abce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во многих российских регионах зима в этом году может быть аномально тёплой. Об этом стало известно из прогноза специалистов Гидрометцентра о температурном режиме в России в предстоящий отопительный период с октября по март.

Декабрь будет тёплым на большей части СЗФО, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии. В январе тепло выше нормы ожидает жителей ЮФО, большей части Северо-Кавказского и юга Приволжского округов, — цитируют «Невские Новости» сообщение Гидрометцентра.

При этом на остальной части ПФО, в ЦФО и Сибири в январе будет холоднее, чем в аналогичном периоде прошлого года. Февраль в большинстве регионов РФ будет более морозным, исключения составят только восточные регионы Дальневосточного федерального округа. Март, согласно прогнозу, обещает быть тёплым в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах.

На предстоящий октябрь синоптики прогнозируют температуру выше нормы в западных областях СЗФО, в Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, а также на большей части ДФО. На юге Центрального и Приволжского федеральных округов в этом месяце будет холоднее, чем в прошлом году.

Ноябрь может быть теплее прошлого сезона на востоке Северо-Западного, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на северо-востоке Якутии. В Магаданской области и на Чукотке температурный режим последнего осеннего месяца будет ниже, чем в 2020 году.

Как писал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании с зампредами регионального правительства и главами муниципалитетов распорядился начать подачу тепла в многоквартирные дома. Ранее полномасштабный отопительный сезон в области планировалось начать, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать восьми градусов в течение пяти дней. По прогнозам синоптиков, такая погода в Подмосковье может установиться в последней декаде сентября. Воробьёв распорядился начать отапливать многоквартирные дома раньше срока, «чтобы жители не мёрзли в квартирах». Досрочно начали отапливать и подмосковные социальные объекты.