Губернатор Подмосковья объявил о подаче отопления в квартиры

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании с зампредами регионального правительства и главами муниципалитетов распорядился начать подачу тепла в многоквартирные дома.
Об этом сообщается в Telegram-канале главы Подмосковья.
На заседании Андрей Воробьёв дал команду начать подачу тепла в многоквартирные дома, чтобы жители не мёрзли в квартирах, — говорится в сообщении.
Ранее полномасштабный отопительный сезон в области планировалось начать, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать восьми градусов в течение пяти дней. По прогнозам синоптиков, такая погода в Подмосковье может установиться в последней декаде сентября. Воробьёв распорядился начать отапливать многоквартирные дома раньше срока, «чтобы жители не мёрзли в квартирах». Досрочно начнут отапливать и подмосковные социальные объекты, передавал NEWS.ru.
Губернатор Московской области на заседании также обсуждал с чиновниками ситуацию с двойными коммунальными платежами в Красногорске, коснулся темы вакцинации от гриппа и уделил внимание обращениям жителей региона.
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