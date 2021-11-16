Синоптики предупредили москвичей о рекордно низком давлении

Столичных жителей в субботу, 20 ноября, ждёт рекордно низкое атмосферное давление. Об этом сообщается на сайте центра погода «Фобос».

Барометры покажут 718–721 миллиметр ртутного столба, говорится в сообщении.

Это на почти на 30 единиц ниже нормального, а также ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня, — поясняется на сайте прогноза погоды.

Синоптики отмечают, что в последний раз такое рекордно низкое давление фиксировалось 20 ноября 2008 года. Тогда оно достигло 721,8 миллиметров ртутного столба.

Но уже в воскресенье, 21 ноября, давление начнёт расти, хотя температура воздуха при этом понизится. К концу недели в Москве ожидается снежный покров, высота которого может достигать от пяти до 10 сантиметров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшую неделю москвичей ожидает «пушкинская» погода — будет солнечно и морозно. Температура днём будет опускаться до 2–5 градусов мороза.