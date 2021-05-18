Синоптики предупредили москвичей о грозе и граде

https://static.news.ru/photo/c302ae7a-b861-11eb-a7bd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В середине дня 19 мая в Москве и области ожидаются грозы и дожди с градом. Об этом рассказала РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

При облачной погоде с прояснениями нас ожидают дожди, грозы, местами возможен град, — приводит агентство слова синоптика.

Специалист добавила, что в Москве днём будет 25–27 градусов. В Подмосковье температура составит 22–27 градусов, а на востоке области воздух прогреется до 30 градусов.

В Гидрометцентре также отметили, что 19 мая погода в столичном регионе будет меняться. Ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Местами пройдут кратковременные дожди.

Кроме того, порывы ветра будут достигать 17 м/c. В связи с этим объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Предупреждение для Москвы действует с 10:00 до 21:00 среды, для Подмосковья — с 09:00 до 21:00 19 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что причинами рекордной жары в Москве и некоторых регионах ЦФО являются тёплый и сухой воздух из пустыни Каракумы, а также энергия Солнца, соответствующая пиковому периоду лета.