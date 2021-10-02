Синоптики предсказали погодные аномалии в Европейской России

Погодные аномалии ожидаются в ближайшие дни в Европейской России. Причиной их станет мощный антициклон. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Метеоролог
Между тем на Урале и юге Западной Сибири наступит аномальный холод. Из-за того, что по восточной части антициклона перемещаются холодные массы, в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане будет аномально холодно. Температура там не превысит 8 градусов тепла днём, а ночью ожидаются морозы до минус 7 градусов.
Ранее Вильфанд рассказал о том, что в некоторые российские регионы в ближайшие дни придёт зимняя погода.