Синоптики предсказали погодные аномалии в Европейской России

Погодные аномалии ожидаются в ближайшие дни в Европейской России. Причиной их станет мощный антициклон. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог рассказал , что на севере европейской части России установится тёплая погода. При этом в Калининградской области ожидается от 15 до 21 градуса тепла, в Ленинградской — 12–13 градусов со знаком плюс, в Новгородской и Псковской — от 11 до 16, а в Мурманской и Вологодской областях, а также в Карелии — от 8 до 12 градусов тепла.

Между тем на Урале и юге Западной Сибири наступит аномальный холод. Из-за того, что по восточной части антициклона перемещаются холодные массы, в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане будет аномально холодно. Температура там не превысит 8 градусов тепла днём, а ночью ожидаются морозы до минус 7 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал о том, что в некоторые российские регионы в ближайшие дни придёт зимняя погода.