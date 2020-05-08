Синоптик предрёк москвичам «возвращение в апрель»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве в середине предстоящей недели.
В беседе с РБК синоптик
12 мая будет достаточно необычным днём, — заметил Вильфанд.
13 мая температура днём в Москве будет в пределах 9–14 градусов, ночью — около 5 градусов. В следующие несколько дней температура будет ниже климатической нормы. Синоптик отметил, что на следующей неделе столица, по сути, «вернётся в апрель».
Ранее синоптики раскрыли данные о том, какая погода была в Москве 9 мая 1945 года. В этот день в столице было облачно, а температура не превышала восьми градусов, писал NEWS.ru.
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