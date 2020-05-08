Синоптик предрёк москвичам «возвращение в апрель»

https://static.news.ru/photo/0ffb876c-91e2-11ea-b141-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве в середине предстоящей недели.

В беседе с РБК синоптик рассказал , что во вторник, 12 мая, в столице с утра установится фактически летняя погода с температурой до 26 градусов. Однако уже к вечеру этого дня в город придут северные воздушные потоки.

12 мая будет достаточно необычным днём, — заметил Вильфанд.

13 мая температура днём в Москве будет в пределах 9–14 градусов, ночью — около 5 градусов. В следующие несколько дней температура будет ниже климатической нормы. Синоптик отметил, что на следующей неделе столица, по сути, «вернётся в апрель».

Ранее синоптики раскрыли данные о том, какая погода была в Москве 9 мая 1945 года. В этот день в столице было облачно, а температура не превышала восьми градусов, писал NEWS.ru.