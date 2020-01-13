https://static.news.ru/photo/ef7370a2-3676-11ea-92db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Синоптики обещают, что начавшаяся тёплой в новом году зима — ещё не предел рекордам. Ближайший температурный рекорд ожидается уже в четверг, 16 января, когда в центральной части России будет до +5 тепла.

Морозцы ещё будут, но существенными их не назвать, так что эта зима войдёт в историю как самая тёплая за 130 с небольшим лет. Теплее, чем обычно, будут март и апрель, пишут «Известия».

В начале весны температура также ожидается выше нормы. К обычным своим показателям погода вернётся к маю-июню, когда на дворе будет от 18 до 22 градусов тепла.

Синоптики не спешат связывать аномально тёплую зиму с глобальным потеплением. Для этого слишком мал период наблюдений. За последние 30 лет температура в умеренных и высоких широтах зимой повысилась на 2 градуса. Но вряд ли тёплые зимы станут обычным явлением.

Не факт, что такая же зима повторится в следующем году. Возможны очень холодные зимние эпизоды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в столице за последние 48 часов прирост осадков составил 8 миллиметров. Об этом 13 января сообщили в метеобюро Москвы.