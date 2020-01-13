https://static.news.ru/photo/1aeb57bc-35f6-11ea-b152-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице за последние 48 часов прирост осадков составил 8 миллиметров. Об этом 13 января сообщили в метеобюро Москвы.

За двое суток в городе выпало 19% месячной нормы осадков, которая в январе составляет 42 миллиметра, — цитирует «Интерфакс» представителя ведомства.

По его словам, данные были получены с опорной метеостанции на ВДНХ.

Ранее NEWS.ru писал, что потепление и небольшие осадки ожидаются в столичном регионе на Старый Новый год, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, днём столбики термометров покажут 1–3 градуса тепла. В первой половине дня жителей Москвы ждёт облачная погода, а во второй половине небо немного прояснится.