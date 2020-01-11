Потепление и небольшие осадки ожидаются в столичном регионе на Старый Новый год, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
По его словам, днём столбики термометров покажут 1–3 градуса тепла. В первой половине дня жителей Москвы ждёт облачная погода, а во второй половине небо немного прояснится.
Утром и в середине дня местами пройдут небольшие осадки, — уточнил синоптик.
Он добавил, что западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление достигнет отметки 745 мм. рт. ст.,
Как писал NEWS.ru, ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что сильный ветер и гололедица ожидаются в столице в ближайший час с сохранением до утра 13 января.
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