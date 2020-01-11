https://static.news.ru/photo/5d5b1754-35c9-11ea-ae8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потепление и небольшие осадки ожидаются в столичном регионе на Старый Новый год, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, днём столбики термометров покажут 1–3 градуса тепла. В первой половине дня жителей Москвы ждёт облачная погода, а во второй половине небо немного прояснится.

Утром и в середине дня местами пройдут небольшие осадки, — уточнил синоптик.

Он добавил, что западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление достигнет отметки 745 мм. рт. ст., передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что сильный ветер и гололедица ожидаются в столице в ближайший час с сохранением до утра 13 января.