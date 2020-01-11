https://static.news.ru/photo/52f17af2-353c-11ea-a437-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что сильный ветер гололедица ожидаются в столице в ближайший час с сохранением до утра 13 января.

В Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 12-17 м/с, — отметили в ведомстве.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителей столицы призвали строго соблюдать правила персональной безопасности. А автомобилистам порекомендовали парковаться вдаль от деревьев, передаёт агентство «Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус составил прогноз выпадения осадков в Москве. По словам синоптика, к утру воскресенья следует ожидать около 5–10 сантиметров снега.