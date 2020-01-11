https://static.news.ru/photo/7b85f0c6-34ae-11ea-a447-fa163e074e61_660.jpgФото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус составил прогноз выпадения осадков в Москве.
По словам синоптика, к утру воскресенья следует ожидать около 5–10 сантиметров снега.
Но сегодня снег был очень влажный, так что эта цифра будет меньше, но в целом можно рассчитывать, что завтра утром высота снежного покрова в столице составит, в зависимости от района, 5–10 сантиметров, — цитирует синоптика РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что синоптики назвали причину аномально тёплой зимы в России. Своим мнением поделился руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.