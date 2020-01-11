По словам синоптика, к утру воскресенья следует ожидать около 5–10 сантиметров снега.

Но сегодня снег был очень влажный, так что эта цифра будет меньше, но в целом можно рассчитывать, что завтра утром высота снежного покрова в столице составит, в зависимости от района, 5–10 сантиметров, — цитирует синоптика РИА Новости.