Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус составил прогноз выпадения осадков в Москве.

По словам синоптика, к утру воскресенья следует ожидать около 5–10 сантиметров снега.

Но сегодня снег был очень влажный, так что эта цифра будет меньше, но в целом можно рассчитывать, что завтра утром высота снежного покрова в столице составит, в зависимости от района, 5–10 сантиметров, — цитирует синоптика РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что синоптики назвали причину аномально тёплой зимы в России. Своим мнением поделился руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

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