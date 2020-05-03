Синоптики пообещали москвичам летнее тепло 3 мая

https://static.news.ru/photo/e54b388a-8cf7-11ea-aaba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздух в столице и Подмосковье в воскресенье прогреется до +22 градусов, будет облачно.

Также 3 мая в регионе возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление будет в пределах нормы, но, предупредили синоптики, содержание кислорода в воздухе понижено. Ветер будет дуть с юго-востока, сообщает портал «Метеоновости».

В целом, погода благоприятна даже для метеозависимых людей, но тепло и повышенная влажность способствуют увеличению концентрации аллергенов в воздухе, поэтому аллергикам и страдающим бронхиальной астмой рекомендуется иметь под рукой необходимые медикаменты и стараться не выходить из дома.

Как писал NEWS.ru ранее, после того как в ночь на 1 мая погода опускалась ниже нуля, синоптики ждут только потепления. Оно началось с субботы, 2 мая.