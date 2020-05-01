В Гидрометцентре рассказали, чем порадует погода на майские праздники

https://static.news.ru/photo/1a9db420-8ba1-11ea-a668-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В праздничные выходные в европейской части России установится солнечная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
После того как в ночь на 1 мая погода опускалась ниже нуля, синоптики ждут только потепления. Оно должно начаться с субботы.
Температурный фон будет ближе к обычным значениям. Днём будет 15–17 градусов, ночью не ожидаем отрицательных температур, погода завтра будет без осадков, — рассказал Вильфанд телеканалу «Звезда».
При этом 3 мая ночные заморозки прекратятся и температура дойдёт до летних значений. Ночью, по прогнозам синоптиков, будет от 8 до 19 градусов тепла, а днём столбики термометра достигнут отметки в 25 градусов. По словам Вильфанда, можно ожидать и первую весеннюю грозу.