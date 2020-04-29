В Росгидромете спрогнозировали летнюю погоду

https://static.news.ru/photo/913e3c02-8ac1-11ea-960c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погодные условия в течение мая и всех трёх месяцев лета в РФ будут превышать многолетние средние значения. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Росгидромета.

Эксперты отметили, что температура воздуха выше климатической нормы будет наблюдаться по всей территории страны. В ряде регионов России прогнозируются экстремально высокие показатели.

Кроме того, в соответствии с прогностическими разработками, ожидается значительная неоднородность и температурного режима, и режима увлажнения, — приводит «Интерфакс» сообщение от пресс-службы Росгидромета.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Уральского федерального округа и Западной Сибири май будет особенно тёплым. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что по всей России в мае будет наблюдаться температурный фон, превышающий норму.