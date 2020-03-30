https://static.news.ru/photo/0afe9da8-7310-11ea-9f5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 3 апреля в Москву снова вернутся температурные аномалии, однако превышение климатической нормы будет незначительным. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в течение недели температурные показатели будут приближены к норме или же чуть ниже её.

Но в пятницу, 3 апреля, температура слегка превысит норму, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роман Вильфанд сообщил: температура в Москве в выходные, 28 и 29 марта, установила новый температурный рекорд.

По словам специалиста, в субботу температура воздуха составила +16,3 градуса, побив рекорд, установленный в 2007 году. В воскресенье днём воздух прогрелся до +17,4 градуса. Предыдущий рекорд, зафиксированный 29 марта 2007 года, составил +16,5 градуса.