Синоптик сообщил об облачной погоде в Москве и снеге с дождём

https://static.news.ru/photo/11995caa-854f-11eb-9b99-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 15 марта, на территории Москвы ожидается облачная погода и снег с дождём. Воздух в городе прогреется до четырёх градусов тепла. Об этом в разговоре с журналистами сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, ветер в столице будет южный — 4-9 метров в секунду. К вечеру понедельник уровень атмосферного давления повысится и достигнет отметки в 744 миллиметра ртутного столба. Этот показатель немногим ниже нормы.

Облачная погода, кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днём в Москве +2...+4 градуса, а в Подмосковье 0...+5, — цитирует специалиста РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, жители Москвы уже в ближайшие 10–20 лет почувствуют на себе климатические аномалии, способные изменить их жизнь. Об этом заявил климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

По его словам, москвичи будут вынуждены сменить гардероб из-за глобального потепления.