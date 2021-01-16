Синоптик сообщил о сильном потеплении в центре европейской России

https://static.news.ru/photo/c4dea0f6-585c-11eb-ad6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в центральную часть европейской России к концу следующей рабочей недели придёт потепление. По его словам, после сегодняшних морозов температура повысится до отметок, близких к нулю.

Направление ветра будет западное и юго-западное, а это будет приводить к повышению температуры. В ночь на среду температура будет ещё около минус 20, но дневная — уже около минус 10 градусов... Дальнейший этап поступления тёплых воздушных масс с юго-запада приведёт к тому, что ночные температуры будут от минус 10 до минус 15, а дневные уже будут минус 3–5, — отметил учёный в беседе с РИА Новости.

Вильфанд уточнил, что речь идёт не об оттепели, а лишь о потеплении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жителей европейской части России в ближайшее время ждут самые холодные дни в январе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температурные аномалии будут достигать от 7 до 10 градусов. Вместе с тем, по его словам, 19 января появится солнце и установится безветренная погода.