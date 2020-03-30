https://static.news.ru/photo/dcc75bf4-723e-11ea-9b4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Коронавирус не зависит от климата, иначе бы он давно ослабел в Таиланде, Турции, Израиле и прочих тёплых странах. Такого мнения придерживается глава Гирометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что не верит в зависимость распространения инфекции от климата, пока учёные не докажут, что при определённых высоких температурах коронавирус распадается, сообщает ТАСС.

«В том же Таиланде, где температура около 30 градусов, существует и коронавирус, и жёсткие меры борьбы с ним. На Ближнем Востоке, в Турции, Израиле, Сирии температура уже около 25 градусов, и ничего, он распространяется активно», — привёл аргументы Вильфанд.

Но при этом не стоит исключать и полное отсутствие влияния климата на распространение инфекции. Возможно, на это косвенно влияет солнечная активность, но всё это ещё нужно доказать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что низкая температура и сухой воздух в Москве могут негативно повлиять на распространение вирусных заболеваний, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Распространению вирусных заболеваний поспособствует и сильный ветер.