Синоптик рассказала, когда в Москве прекратится снегопад

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Более половины (52%) россиян считают, что украинцы — братский народ, ещё 31% относится к ним нейтрально. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство опрошенных (52%) относятся к украинскому народу как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовали своё отношение как нейтральное (42–62% среди молодежи), — говорится в сообщении. Отвечая на...