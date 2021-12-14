Синоптик рассказала, когда в Москве прекратится снегопад
Синоптик Позднякова заявила, что снегопады в Москве сменятся морозами на следующей неделе
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:32, 14 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Череда снегопадов в Москве временно прекратится на следующей неделе, с 20 по 26 декабря, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она не исключила, что температура воздуха в столице может опуститься до рекордно низких отметок, пишет «Москва 24».
Я думаю, что снегопад прекратится на следующей неделе. Не исключено, что в те дни у нас будет самая низкая температура за текущую зиму. Температура может понижаться до отметки где-то −20 градусов. Так что нужно готовиться к тому, что период оттепели, который ожидает нас в ближайшие дни, будет кратковременным и сменится хорошими морозами, — уточнила Позднякова.
Она добавила, что 14 декабря в Москве вряд ли выпадет большое количество снега. По словам синоптика, следующего снегопада жителям столицы стоит ожидать 16 декабря.
Ранее сообщалось, что свыше 750 населённых пунктов в трёх регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов остаются без энергоснабжения после сильных снегопадов и ледяного дождя. Аварийно-восстановительные работы продолжаются на территории 26 муниципальных образований, к ним привлечены более 1,4 тысячи человек и свыше 370 единиц техники.