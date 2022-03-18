Синоптик рассказала, какая погода ждёт москвичей в конце марта

В воскресенье и в начале следующей недели погода ещё останется во власти антициклона, поэтому при переменной облачности осадков в Москве и области не ожидается, сообщила в беседе с NEWS.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По словам специалиста, ночи в ближайшие дни станут значительно теплее, однако не исключается, что может снова выпасть снег.

В воскресенье по региону ожидается уже от минус трёх до плюс двух. В Москве ночью будет положительная температура — от нуля до плюс двух. Дневная температура в воскресенье в столице составит порядка 7–9 градусов тепла, — сказала Позднякова.

Как подчеркнула синоптик, практически такая погода удержится в Москве и области до середины недели, до 24 марта включительно. Осадков не ожидается. При этом дневная температура 23 и 24 марта в центре города может даже повышаться до плюс десяти градусов, а так она будет в пределах плюс 7, плюс 9 градусов.

Ночная температура будет колебаться от минус одного до плюс двух градусов. То есть средняя температура за сутки будет уже положительная, что будет способствовать таянию снежного покрова, который в Москве ещё сохраняется на уровне в 15 см, — отметила специалист.

Позднякова также не исключила, что в Москве могут вновь появиться сугробы. По её словам, даже если снег сойдёт, то это ещё не будет означать, что он снова не выпадет, поскольку весной погода достаточно неустойчивая.

Я думаю, что у нас ещё в конце марта, где-то 26-27 числа, не исключены осадки в виде снега. Так что такая безоблачная солнечная погода до конца марта не сохранится, — предположила метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что до середины следующей недели в европейской части России ожидается необычная погода. По словам метеоролога, из-за мощного антициклона на севере европейской части страны будет теплее, чем на юге. Самые заметные отрицательные аномалии будут в Челябинской области и регионах Северо-Кавказского федерального округа.