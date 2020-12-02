Синоптик рассказал о снеге в декабрьской Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что декабрь в Москве не будет слишком снежным. По его словам, количество осадков ожидается около и ниже нормы.
Только во второй половине месяца в столице возможны снегопады и метели,
Наиболее вероятно, что осадки следует ожидать во второй половине декабря, — подчеркнул Вильфанд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вероятность повторения бесснежной зимы 2019 года невелика, считает Роман Вильфанд. В 2020 году вероятность установления снежного покрова перед новогодними праздниками выше, чем год назад, отметил учёный.