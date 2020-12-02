Синоптик рассказал о снеге в декабрьской Москве

https://static.news.ru/photo/1d6d986c-3503-11eb-892d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что декабрь в Москве не будет слишком снежным. По его словам, количество осадков ожидается около и ниже нормы.

Только во второй половине месяца в столице возможны снегопады и метели, рассказал учёный в беседе с ТАСС.

Наиболее вероятно, что осадки следует ожидать во второй половине декабря, — подчеркнул Вильфанд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вероятность повторения бесснежной зимы 2019 года невелика, считает Роман Вильфанд. В 2020 году вероятность установления снежного покрова перед новогодними праздниками выше, чем год назад, отметил учёный.