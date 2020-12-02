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Синоптик рассказал о снеге в декабрьской Москве

04:02, 03 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что декабрь в Москве не будет слишком снежным. По его словам, количество осадков ожидается около и ниже нормы.

Только во второй половине месяца в столице возможны снегопады и метели, рассказал учёный в беседе с ТАСС.

Наиболее вероятно, что осадки следует ожидать во второй половине декабря, — подчеркнул Вильфанд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вероятность повторения бесснежной зимы 2019 года невелика, считает Роман Вильфанд. В 2020 году вероятность установления снежного покрова перед новогодними праздниками выше, чем год назад, отметил учёный.

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