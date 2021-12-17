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Синоптик рассказал о погоде после Нового года

Вильфанд: жителей европейской России зимой ждут частые оттепели и сильные морозы
03:33, 20 декабря 2021
Синоптик рассказал о погоде после Нового года Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая прогнозируется в европейской части России после Нового года. По его словам, россиян в оставшуюся часть зимы ожидают частые оттепели и сильные морозы, сообщает «Парламентская газета».

Что касается января и февраля, то, по прогнозам Росгидромета, зима в европейской части России будет неоднородной. Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20-25 градусов, — отметил учёный.

Вильфанд уточнил, что в настоящее время невозможно точно сказать, когда именно наступят оттепели или морозы.

Ранее стало известно, что аномально холодная погода с отклонениями от нормы на 7–12 градусов ожидает европейскую часть России в ближайшие дни, заявил Роман Вильфанд. Такое явление он назвал «волной холода», представляющей опасность для самочувствия людей. Холодная погода распространится по всей европейской части России. Будет очень холодная неделя, подчеркнул учёный.

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